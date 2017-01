FRANKFURT (dpa-AFX) - Moderate Verluste vor den US-Arbeitsmarktdaten hat die deutsche Aktienbörse am Freitag zur Eröffnung verzeichnet. Negative Vorgaben lieferten die schwächelnden asiatischen Börsen. Der Dax notierte wenige Minuten nach Sitzungsbeginn 0,18 Prozent tiefer bei 11 564,33 Punkten. Damit deutet sich beim deutschen Leitindex für die erste Woche des neuen Jahres ein Gewinn von rund 0,7 Prozent an.

Der MDax , in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, sank am Freitag um 0,34 Prozent auf 22 205,57 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax ermäßigte sich um 0,21 Prozent auf 1835,22 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,28 Prozent auf 3307,16 Zähler nach unten.

Highlight des Tages dürfte der offizielle US-Arbeitsmarktbericht um 14.30 Uhr MEZ sein, dem so mancher Marktteilnehmer mit Bangen entgegen sieht. Denn am Vortag hatten die Beschäftigungszahlen des privaten Dienstleisters ADP für Ernüchterung gesorgt. Experten gehen von einem Beschäftigungszuwachs von 175 000 Arbeitsplätzen aus - und damit fast so stark wie im Vormonat (+178 000)./edh/stb

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

