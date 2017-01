Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie erleidet Rücksetzer nach starkem Vormonat

Die deutsche Industrie hat im November einen spürbaren Rücksetzer bei den Neuaufträgen erlitten, nachdem es im Vormonat einen besonders starken Zuwachs gegeben hatte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, gingen um 2,5 Prozent weniger Bestellungen als im Vormonat ein. Die Gegenbewegung ging insbesondere auf die schwache Entwicklung bei den Großaufträgen zurück. Volkswirte hatten einen Rückgang um 1,5 Prozent prognostiziert.

Deutsche Einzelhändler nahmen 2016 real rund 2 Prozent mehr ein

Die deutschen Einzelhändler haben 2016 erneut einen deutlichen Umsatzzuwachs verzeichnet, der allerdings hinter dem Anstieg im Vorjahr zurückgeblieben ist. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) dürfte der Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich real zwischen 1,8 und 2,1 Prozent und nominal um 2,4 bis 2,6 Prozent zugelegt haben. Im Jahr 2015 hatte das reale Plus bei 2,5 Prozent gelegen.

Williams hält drei Zinserhöhungen 2017 für realistisch

Die US-Notenbank Fed könnte im laufenden Jahr dreimal die Leitzinsen erhöhen. Eine solche Einschätzung sei realistisch, sagte der Präsident der Federal Reserve Bank of San Francisco, John Williams, in einem Interview mit CNBC. Williams wollte nicht offenbaren, welche Einschätzung er selbst in Bezug auf die Zinserhöhungen vertritt. Er sagte aber doch, dass die Annahme von drei Zinsschritten realistisch sei.

Saudi-Arabien hat OPEC-Kürzungen voll umgesetzt - Kreise

Saudi-Arabien hat diesen Monat die Ölförderung um mindestens 486.000 Barrel am Tag reduziert. Damit habe das Königreich die Vereinbarung eingehalten, die innerhalb der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) getroffen worden war, sagte ein Informant. Die OPEC hatte Ende November vereinbart, die Förderung insgesamt um 1,2 Millionen Barrel zu reduzieren. Der Anteil Saudi-Arabiens daran entsprach der nun erfolgten Kürzung.

US-Repräsentantenhaus verurteilt UN-Resolution gegen israelischen Siedlungsbau

Das US-Repräsentantenhaus hat mit großer Mehrheit die UN-Resolution gegen den israelischen Siedlungsbau verurteilt, die die US-Regierung mit ihrer Enthaltung möglich gemacht hatte. Der Entschluss wurde von 342 Abgeordneten unterstützt, es gab 80 Gegenstimmen. Fast alle Republikaner in der Kongresskammer sowie die Mehrheit der Demokraten stimmten für die parlamentarische Resolution, die von symbolischer Bedeutung ist, für die Regierung aber nicht rechtsverbindlich.

Bei den Banken wird der Tresorraum knapp - Zeitung

Immer mehr Deutsche wollen ein Schließfach bei der Bank eröffnen. Inzwischen sind es so viele, dass das Angebot knapp wird, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf eine Umfrage unter Deutschlands größten Geschäftsbanken, Volksbanken und Sparkassen. Bei den 25 befragen Instituten sind inzwischen im Schnitt rund 80 Prozent der Tresore belegt.

57 Verletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft nahe Paderborn

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Ostwestfalen sind am Donnerstag dutzende Bewohner verletzt worden. 30 Menschen, unter ihnen ein Schwerverletzter, seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden, teilten der Kreis Paderborn und die Polizei in Bielefeld mit. 27 weitere Verletzte wurden demnach vor Ort behandelt.

Fünf Bewohner nach Brand in Flüchtlingsunterkunft vorläufig festgenommen

Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Ostwestfalen sind fünf Bewohner wegen des Verdachts auf Brandstiftung vorläufig festgenommen worden. Wie ein Sprecher der Polizei in Bielefeld am Freitagmorgen sagte, erfolgten die Festnahmen am Donnerstagabend, weil die fünf Verdächtigen "an Matratzen gezündelt" haben sollen.

Norwegen Sep-Nov Industrieproduktion -0,6% gg Juni-Aug

Norwegen Nov Industrieproduktion -0,1% gg Vormonat

Norwegen Nov Industrieproduktion -4,2% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.