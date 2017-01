Vor etwas mehr als einem Jahr wurde der ewige Streit um Japans Sexsklaverei während des Zweiten Weltkriegs eigentlich beigelegt. Die Errichtung einer Statue sorgt nun aber für einen Eklat - und einer neuen Eiszeit.

Der jahrzehntelange Streit zwischen Seoul und Tokio um Japans Sexsklaverei während des Zweiten Weltkrieges flammt wieder auf. Japans rechtskonservative Regierung beschloss, vorübergehend ihren Botschafter in Seoul zurückzurufen, wie ein Sprecher in Tokio am Freitag bekanntgab. Grund ist die Errichtung einer Statue in Südkorea, die ein Mädchen als Symbol der Opfer symbolisiert. Beide Nachbarstaaten hatten sich Ende 2015 nach jahrelanger Eiszeit wegen Japans Sexsklaverei ...

