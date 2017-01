Interlaken - Mürren als Destination und die Schilthornbahn AG haben von Best Ski Resort den Special Award Höchste Kundenzufriedenheit in der Kategorie Naturerlebnis, Ruhe und Erholung erhalten. Dieser Award bestätigt die Ausrichtung der Destination und der Bergbahn.

Im Dezember 2016 empfing eine Delegation von Mürren Tourismus und der Schilthornbahn AG Michael Partel, Studienleiter Best Ski Resort, in Mürren und durfte den Special Award Höchste Kundenzufriedenheit in der Kategorie Naturerlebnis, Ruhe und Erholung entgegen nehmen. Peter Feuz, Präsident des Verwaltungsrates der Schilthornbahn AG dazu: "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Dieser Special Award zeigt uns, dass unser Angebot und das Schilthornerlebnis - trotz zahlreicher sehr positiver Veränderungen - immer noch auf Echtheit und Authentizität beruht!"

