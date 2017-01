Essen - Die etwas enttäuschend ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten wurden gestern zum Anlass genommen, in Treasuries zu investieren, so die Analysten der National-Bank AG.Die Renditen seien teils deutlich zurückgegangen. Dabei sollte man jedoch nicht übersehen, dass der Track Record des ADP-Berichts für den "echten" US-Arbeitsmarktbericht zweifelhaft sei. Also sollte man erst einmal den Bericht am heutigen Nachmittag abwarten. Der US-Arbeitsmarkt dürfte sich auch im Dezember in sehr guter Verfassung befunden haben. Selbst wenn weniger Arbeitsplätze geschaffen worden seien, als es erwartet werde.

