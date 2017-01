Wien - Der EUR Credit Markt startete diese Woche gut in das neue Jahr, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Vor allem am Derivatemarkt (CDS) seien deutlich niedrigere Risikoprämien zu beobachten gewesen. Insbesondere im Financials-Segment befinde sich der Markt in einer starken Risk-on Phase, wo das Emissionsfenster zu Jahresbeginn weit aufgegangen sei. In Kombination mit den hohen Tilgunsvolumina sollten die Spreadlevels vorerst relativ gut abgesichert bleiben. Rückenwind hätten die Credit-Spreads auch durch starke US-Konjunkturdaten (US ISM Manufacturing am Dienstag mit 54,7 vs. der Erwartung von 53,2) erhalten. Für den Unternehmenssektor bzw. dessen Profitabilität dürften entsprechende Töne aus den USA positiv sein, wo praktisch alle FED-Mitglieder vor erhöhten Inflationsrisiken warnen würden. (Ausgabe vom 05.01.2017) (06.01.2017/alc/a/a)

