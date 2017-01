DAX - Gefangen in der Range (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts Rückblick: Der DAX bewegte sich gestern kaum von der Stelle. Weder die Unterstützung bei 11.530 Punkten noch der Widerstand bei 11.600 Punkten wurden gerissen. Somit verweilt der Index in einer kurzfristigen Tradingrange, die Ausrichtung ist daher neutral. Charttechnischer Ausblick (Stand 8:05 Uhr): Sollte der DAX im dritten Anlauf unter das Tief bei 11.530 Punkten fallen, dürfte die Konsolidierung zeitlich wie preislich in die Verlängerung gehen. Ein Rücklauf auf die ehemalige Ausbruchsmarke bei 11.480 Punkten wäre in diesem Fall plausibel. Von dort aus könnte der Index die übergeordnete Aufwärtsbewegung bereits wieder fortsetzen. Unter 11.480 Punkten...

