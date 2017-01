Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Aktie des Finanzdienstleisters zähle für ihn in diesem Jahr zu den Top-Werten, schrieb Analyst Felix Ellmann in einer am Donnerstagabend vorgelegten Studie mit den "Best Ideas 2017". Er sehe starke Kurstreiber. So dürften etwa die allmählich steigenden Zinsen sowohl private wie institutionelle Kunden dazu bringen, noch rasch neue Darlehen zu attraktiven Konditionen aufzunehmen oder bestehende zu refinanzieren./ajx/la

