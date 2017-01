OncoGenex (WKN: A0Q8G8) meldet eine sensationelle Merger-Vereinbarung. Es geht sich um einen Wirkstoff, der mehr als einer Milliarde Rauchern weltweit das Rauchen abgewöhnen könnte. Eine Zulassung ist nicht mehr allzu weit entfernt. SD-Leser liegen nun auch hier bereits über 100% im Plus.

Die Fusion mit Achieve Life Science bringt OncoGenex in den Besitz des Rauchentwöhung-Wunders Cytisine. Über das Mittel hatten Medien zuletzt auch hierzulande berichtet. In positiven Phase-3-Studien mit über 2.000 Patienten zeigte sich die klare Überlegenheit von Cytisine gegenüber Nikotin-Ersatz. Das privat gehaltene Achieve Life Science möchte nun einen möglichst schnellen Weg in Richtung Zulassung und sieht den Meger mit der der börsennotierten OncoGenex als idealen Weg.

Wesentliche Meilensteine innerhalb der nächsten 12-18 Monate

Achieve-Chairman und -Mitgründer Rick Stewart ist als langjähriger CEO des Biotechunternehmens Amarin (WKN: A0NBNG) in der Branche kein Unbekannter. Innerhalb der nächsten 12-18 Monate erwartet Stewart das Erreichen einiger signifikanter Meilensteine, die in einer finalen, groß angelegten Studie gipfeln sollen. Durch den Zusammenschluss mit OncoGenex erhalte man Zugriff auf zusätzliche klinische und unternehmenerische Ressourcen, so Stewart.

Mehr als eine Milliarde Raucher soll es weltweit geben. Viele von ihnen möchten oder müssen sich das Rauchen abgewöhnen.

Bei Cytisine handelt es sich um das giftige Hauptalkaloid der Goldregen-Zierpflanze. Als Rauchentwöhnungsmittel wird Cytisine in osteuropäischen Staaten schon seit Jahren erfolgreich unter dem Markennamen Tabex von dem bulgarischen Pharmakonzern Sopharma hergestellt und verschreibungsfrei vertrieben. 2015 verkaufte Sopharma seinen 75%-Anteil an Extab, der jetzigen Achieve Life Science. Achieve ist mit der internationalen Lizenz für Tabex ausgestattet ...

