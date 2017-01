Wien - Der Covered Bond (CB) Primärmarkt öffnete am 3. Januar 2017 wieder, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Eröffnung sei jedoch kein vorsichtiges Abtasten gewesen, sondern die Emittenten hätten die Aufnahmekapazität des Marktes gleich sehr tiefgreifend geprüft. Vier Emittenten (Commerzbank, CAFFIL, CaixaBank und LBBW) hätten in Summe EUR 4,5 Mrd. an CBs platziert. Gestern seien abermals über EUR 4 Mrd. an EUR denominierten Benchmarks platziert worden. Insbesondere die Emission der ABN Amro habe neue Maßstäbe gesetzt. Sowohl was das Volumen anbelange (EUR 2,25 Mrd. Tranche A: EUR 2 Mrd.; Tranche B: EUR 250 Mio.) als auch die Laufzeit (A: 15 Jahre; B: 20 Jahre) betreffend. Der Risikoaufschlag für die 15-jährige Emission habe bei MS+15 BP gelegen, jener der 20-jährigen bei MS+20 BP. Somit scheine derzeit die Nachfrage nach CBs groß zu sein und es bestünden wenige Einschränkungen bzgl. Länder oder Laufzeiten. (Ausgabe vom 05.01.2017) (06.01.2017/alc/a/a)

