Wesel (pts001/06.01.2017/09:45) - SOVENTIX und Huawei Technologies Deutschland weiten ihre strategische Partnerschaft aus und haben in Shanghai eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Mit SOVENTIX wird einer der international führenden Projektentwickler für Photovoltaikanlagen in Entwicklungsländern seine Wechselrichter künftig exklusiv von Huawei beziehen. Die Übereinkunft wurde in Huawei's Hauptsitz in Shanghai unterzeichnet. Mit der Vereinbarung erhält SOVENTIX Zugang zu hochwertigen Wechselrichtern für eine jährliche Projektpipeline von etwa 150 MWp. Huawei Solar treibt mit der Unterzeichnung seinen globalen Wachstumskurs weiter voran und unterstreicht seine Positionierung als ein international führender Anbieter von intelligenten Solarlösungen. Die Vereinbarung bildet den Auftakt zu einer langfristigen Zusammenarbeit mit dem Schwerpunkt auf die SOVENTIX-Kernmärkte Afrika, Amerika und Asien. Aktuell realisiert SOVENTIX Solarkraftwerke mit einer Nennleistung von 34,5 Megawatt Peak (MWp). Weitere Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 136 MWp wurden bereits baufertig entwickelt. Beide Unternehmen hatten zuvor erfolgreich bei der Realisierung des größten Solarparks in der Karibik zusammengearbeitet. SOVENTIX nimmt als Projektentwickler in der Karibik eine führende Rolle auf dem Wachstumsmarkt ein. Thorsten Preugschas, Geschäftsführer von SOVENTIX, nahm an der Vertragsunterzeichnung gemeinsam mit Mirko Schieszl, Leiter EPC von SOVENTIX, teil. Herr Preugschas befand zum Abkommen: "Es freut mich, dass wir künftig mit Huawei Solar noch enger zusammenarbeiten. Wir schätzen die hohe Qualität und Verlässlichkeit der Huawei Produkte sehr. Neben dem Abkommen über den Bezug der Wechselrichter haben wir auch die letzten Details geklärt, wie wir künftig mit Huawei Solar in der Dominikanischen Republik zusammenarbeiten werden. Die Kooperation versetzt uns in die Lage, in neue Wachstumsmärkte einzutreten, die sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Letztlich ist mir wichtig, dass wir mit den Huawei Produkten einen noch höheren Qualitätsstandard erreichen." Die Huawei's FusionSolar® Solarkomponenten mit Wechselrichtern waren ein zentraler Bestandteil der Vereinbarung. Der Projektentwickler SOVENTIX wird künftig die innovative IV-Kurven Diagnose (Stromstärke-/Stromspannungskurve) von Huawei Solar nutzen können, um die Modulstränge der PV-Anlagen zu scannen. Dies ermöglicht SOVENTIX ein noch effizienteres zentral gesteuertes Monitoring, um Störungen frühzeitig zu erkennen und zu analysieren. Der Geschäftsführer von Huawei's Smart PV Business sagt: "The Vereinbarung mit SOVENTIX markiert den Startpunkt einer engen Zusammenarbeit von der beide Unternehmen profitieren werden. Als international agierender Projektentwickler verfügt SOVENTIX über eine beeindruckende Projektpipeline. Mit Niederlassungen in Afrika, der Dominikanischen Republik, Kanada, Chile, Großbritannien und den USA ist SOVENTIX ein starker Partner, um unsere Position in aussichtsreichen Wachstumsmärkten weiter zu stärken. Gleichzeitig erhält SOVENTIX über uns Zugang zu fortschrittlicher Solarlösungen, die ihre Anlagen noch effizienter und rentabler machen werden." Über SOVENTIX GmbH SOVENTIX verfügt über Standorte in Südafrika, Kanada, Chile, Großbritannien, USA und der Dominikanischen Republik. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Solarparks weltweit. Mit seinem fachlichen Know-how und seiner langjährigen Erfahrung realisiert das Unternehmen renditestarke Solarparks und bietet spezialisierte Dienstleistungen. Diese umfassen sowohl die Planung, Entwicklung, Finanzierung, Umsetzung und Projektmanagement als auch den Bereich Service & Maintenance für die eigenen Solaranlagen. SOVENTIX hat Zugang zu einer Projektpipeline von mehr als einem Gigawatt in verschiedenen Phasen der Entwicklung. Erfahren Sie mehr über SOVENTIX auf www.SOVENTIX.com. Über Huawei Solar Huawei Solar ist ein Anbieter von intelligenten Solarlösungen und Solartechnologie unter der Marke FusionSolar®. Huawei hat in den letzten Jahren mehr als 37 Milliarden US-Dollar und verfügt über 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung. Unsere intelligenten Solarlösungen werden unter der Marke FusionSolar® von unseren Ingenieuren stetig weiterentwickelt, um den Innovations- und Kundenstandards noch besser zu entsprechen. Die entwickelten Lösungen sind intelligent, sicher und zuverlässig. FusionSolar® bietet Kunden mit seinen Produkten die höchsten Margen und Profitabilität, die auf dem Solarmarkt erhältlich sind. Dies macht Huawei Solar zur ersten Wahl für Investoren und Projektentwickler weltweit. Pressekontakt SOVENTIX GmbH Am Schornacker 121 46485 Wesel Deutschland Jan Hutterer Tel.: +49 (0) 172/3462831 presse@soventix.com (Ende) Aussender: Soventix GmbH Ansprechpartner: Jan Hutterer Tel.: +49 172 3462831 E-Mail: presse@soventix.de Website: www.soventix.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170106001

