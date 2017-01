Der designierte US-Präsident Donald Trump hat dem japanischen Autobauer Toyota mit Strafzöllen gedroht, da dieser ein Werk in Mexiko plant, in dem Fahrzeuge für die USA gebaut werden sollen. Jetzt schaltet sich Japans Regierung ein.

Nach einer Attacke von Donald Trump gegen den japanischen Autobauer Toyota wegen Investitionsplänen in Mexiko hat die Regierung in Tokio die heimische Industrie demonstrativ in Schutz genommen. "Japanische Autobauer leisten signifikante Beiträge bezüglich Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten. Es ist wichtig, dass ihre Bemühungen und Ergebnisse breit akzeptiert werden", sagte der Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie (Meti), Hiroshige Seko, am Freitag der Nachrichtenagentur Kyodo zufolge. Toyota wolle ein gutes Unternehmen für die Bürger sein, ...

