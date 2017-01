Erfurt (ots) - In einem Wald voller seltsamer Kreaturen leben auf einer sonnigen Lichtung Kiwi und Strit. Die beiden könnten kaum unterschiedlicher sein: Kiwi liebt es, Pläne zu machen und Dinge vorzubereiten, Strit macht alles spontan und improvisiert. Kiwi ist vorsichtig und schüchtern, Strit ist wild und draufgängerisch. Trotzdem machen sie fast alles gemeinsam. Die charmanten Abenteuer der zwei sind in der Vorschulserie "Kiwi & Strit" (NDR) ab 9. Januar um 7:50 Uhr bei KiKA zu sehen.



Es sind Situationen, welche jedes Kind aus dem Alltag mit seinen Spielgefährten kennt, die in den kurzen Episoden von "Kiwi & Strit" (NDR) aufgegriffen werden: Etwa als Strit, ohne um Erlaubnis zu bitten, Kiwis Fahrrad ausleiht - und dieses dabei kaputt geht. Doch dank Strits genialen Ideen bauen sie aus zwei kaputten Rädern etwas Neues zusammen.



Auch Probleme beim Streit um das "richtige" Fußballspiel müssen gelöst werden: Denn obwohl Kiwi streng die Spielregeln befolgt, hält Strit nichts davon. Wie werden sich die beiden trotz ihrer verschiedenen Ansichten einigen können?



Die Animationsserie von Regisseur Esten Toft Jacobsen und Drehbuchautor Tai Mosholt kommt ganz ohne Dialoge aus und lässt die farbenfrohen Bilder zusammen mit Musik von Komponist Nicklas Schmidt für sich selbst sprechen.



KiKA zeigt die dänische Animationsserie "Kiwi & Strit" (NDR) ab 9. Januar immer montags bis freitags um 7:50 Uhr. Verantwortlicher Redakteur im NDR ist Holger Hermesmeyer.



