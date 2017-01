Hohe Verkaufszahlen vor allem von Spielen haben Entwicklern für Apples App Store im vergangenen Jahr 20 Mrd. $ eingebracht. Das ist anch Angaben von Apple ein Anstieg von 40 % zum Vorjahr. Am häufigsten war 2016 das Programm Pokemon Go verkauft worden. Im Dezember wurde Super Mario Run in den ersten vier Tagen nach der Veröffentlichung mehr als 40 Mio. Mal heruntergeladen. Allerdings stieg auch der Umsatz von Abo-Diensten wie Netflix und HBO Now um 74 % auf 2,7 Mrd. $. In China legte der Umsatz von Apps um 90 % zu.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info