FRANKFURT (Dow Jones)--Sehr verhalten sind Europas Aktienmärkte am Freitag in den Handel gestartet. Angesichts des wichtigen monatlichen US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag rechnen Händler bis dahin nur mit wenig Bewegung. Fast alle größeren Kursbewegungen in Europa gehen ausschließlich auf Umstufungen durch Analysten zurück. Zudem dürfte der Feiertag Heilige Drei Könige für ein etwas ruhigeres Geschäft sorgen, da die Marktteilnehmer in den südlichen Bundesländern und Österreich nicht handeln. Der DAX notiert 0,2 Prozent niedriger bei 11.568 Zählern, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,2 Prozent auf 3.309 Punkte.

US-Arbeitsmarkt und Anleihen im Fokus

Im Blick steht vor allem der Anleihemarkt. Denn dort hatte das Protokoll der US-Notenbank für Verunsicherung gesorgt. Weder die Konjunktur- noch die Zinsaussichten scheinen so sicher zu sein, wie die Marktteilnehmer bisher eingepreist hatten. Auch der ADP-Arbeitsmarktbericht am Vortag hatte hier keine Klarheit gebracht.

Vor allem der Bund-Futures als Barometer für die deutschen Bundesanleihen und damit ganz Europa steht im Fokus. Sollte er durch seine wichtige Unterstützung bei 163 Prozent fallen, sei mit höheren Kursverlusten oder umgekehrt einem Anstieg der Renditen zu rechnen. Aktuell zeigt er sich knapp über dieser Marke bei 163,36 Prozent.

Die neuen Unklarheiten beim US-Zinspfad hatten auch den Euro wieder kräftig nach oben getrieben. Seit kurzzeitigen Preisen im 1,03er-Bereich vor drei Tagen war er am Vorabend wieder bis über 1,06 Dollar gestiegen. Am Freitagmorgen startet er kaum verändert bei 1,0588 Dollar in den Handel.

Beim US-Arbeitsmarkt rechnen Volkswirte mit einem Stellenplus von 183.000 außerhalb der Landwirtschaft. Sollte der Jobaufbau wie in den Vormonaten anhalten oder sich sogar beschleunigen, dürften die US-Zinsen weiter steigen. Die Spanne der Schätzungen geht derweil weit auseinander, so dass zumindest ein Teil der Marktteilnehmer von den gelieferten Daten überrascht sein wird.

Umstufungen bestimmen die Kurse

Die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite ist dünn. Kurstreiber sind Umstufungen der Brokerhäuser; so bei Continental, die dank einer Kaufempfehlung der Societe Generale mit 1,2 Prozent an die DAX-Spitze klettern. Lufthansa fallen 0,3 Prozent nach einem "Sell" durch die UBS. Im TecDAX verlieren Wirecard 1 Prozent, nachdem sie von Exane BNP auf "Neutral" abgestuft worden sind.

Zudem bereiten sich Händler auf die anstehende Berichtssaison vor. Vor allem SAP steht hier im Blick, da am Markt angesichts der Bedeutung des vierten Quartals mit einem Vorziehen der Daten gerechnet wird. Offiziell sind die Walldorfer erst am 24. Januar dran. SAP legen 0,3 Prozent zu.

In Europa fallen Sanofi mit 2,4 Prozent Minus auf. Jefferies-Analyst Jeffrey Holford wertet es als Rückschlag, dass der französische Pharmakonzern und sein Partner Regeneron Pharmaceuticals nach einem Gerichtsbeschluss zunächst ihr Arzneimittel gegen Hypercholesterinämie Praluent nicht auf dem US-Markt anbieten dürfen.

Nicht die erhoffte Kurserholung zeigen auch Europas Einzelhändler. Die US-Kette Gap hatte zwar den negativen Nachrichtenlauf beendet und mit besseren Dezember-Umsätzen für eine Erleichterungsreaktion in der Aktie mit fast nachbörslich 9 Prozent Plus gesorgt. Jedoch vermeldete auch die Victoria's-Secret-Mutter L Brands Druck auf die Margen. Im Wochenverlauf war die Branche schon global von gesenkten Ausblicken belastet worden. Nach der britischen Kette Next hatten auch Kohl's und Macy's in den USA enttäuscht

Trump Tweets belasten auch deutsche Hersteller - Dürr unter Druck

Auch Donald Trump bleibt weiter ein wichtiger Börsenfaktor. Am 20. Januar findet seine Amtseinführung statt. Nachdem er seine Wirtschaftspolitik bisher über den Kurznachrichtendienst Twitter kommuniziert hat, gehen Börsianer davon aus, dass er sich für den ersten Tag seiner Präsidentschaft noch einige Überraschungen aufgehoben hat.

Neuestes Ziel seiner Kurznachrichten war Toyota und deren Corolla-Produktion in Mexiko. Den für den US-Markt gebauten Mittelklassewagen sähe der künftige US-Präsident gerne in den USA. Bereits vor Tagen hatte Trump dafür gesorgt, dass Ford eine geplante Fabrik nicht in Mexiko baut. Auch deutsche Hersteller, die dort aktiv sind, leiden darunter. Der Ford-Rückzug hatte bereits den Lackieranlagenhersteller Dürr belastet, der die Fabrik ausrüsten sollte. Auch am Freitag geht es daher für Dürr weiter um 3,4 Prozent nach unten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.307,42 -0,27 -9,05 0,51 Stoxx-50 3.045,56 -0,20 -6,25 1,16 DAX 11.557,87 -0,23 -27,07 0,67 MDAX 22.170,23 -0,50 -111,94 -0,08 TecDAX 1.835,87 -0,17 -3,16 1,33 SDAX 9.600,41 -0,17 -16,63 0,85 FTSE 7.195,78 0,01 0,47 0,74 CAC 4.882,27 -0,37 -18,37 0,41 Bund-Future 163,51 -0,10 -0,38 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.45 Uhr Do, 18:35 % YTD EUR/USD 1,0593 +0,12% 1,0580 1,0596 +0,7% EUR/JPY 122,9626 +0,05% 122,9043 122,36 -0,3% EUR/CHF 1,0719 +0,10% 1,0708 1,0711 +0,1% EUR/GBP 0,8552 +0,16% 0,8547 1,1706 +0,3% USD/JPY 116,09 -0,05% 116,14 115,47 -0,7% GBP/USD 1,2386 +0,06% 1,2379 1,2404 +0,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,81 53,76 +0,1% 0,05 +0,2% Brent/ICE 56,92 56,89 +0,1% 0,00 +0,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.176,82 1.179,81 -0,3% -3,00 +2,2% Silber (Spot) 16,51 16,73 -1,3% -0,22 +3,7% Platin (Spot) 964,25 967,50 -0,3% -3,25 +6,7% Kupfer-Future 2,53 2,54 -0,4% -0,01 +0,8% ===

