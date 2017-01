Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel kaum verändert. Damit legt der SMI nach dem guten Start der ersten Woche im neuen Börsenjahr eine Verschnaufpause ein. Auch an der Wall Street stockte die Rally zuletzt: Der US-Leitindex Dow Jones Industrial näherte sich am Vortag mehrfach der Marke von 20'000 Punkten, konnte sie aber nicht überwinden. Die Börsen Asiens lieferten zum Wochenschluss ebenfalls keine Unterstützung.

Bis zur Publikation des US-Arbeitsmarktberichts am frühen Nachmittag - dem "Highlight" des Tages - dürfte es den Börsen allerdings an Schwung fehlen, heisst es am Markt. Im Vorfeld des anstehenden Job Report seien die Anleger vorsichtiger und würden erst einmal an der Seitenlinie Platz nehmen, so eine weitere Stimme. Die am Vortag veröffentlichten ADP-Beschäftigungszahlen hätten etwas für Ernüchterung gesorgt. Im Dezember waren in den USA demnach weniger neue Jobs als erwartet entstanden.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 9.30 Uhr 0,05% höher bei 8'396,98 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,04% auf 1'325,85 Zähler, während der breite Swiss Performance Index (SPI) unverändert bei 9'142,02 steht. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 17 im Minus, zwölf im Plus und LafargeHolcim unverändert.

Grösste Verlierer sind Sika (-1,6%). Im Übernahmestreit wurde die Berufung der Schenker-Winkler-Holding (SWH), welche die Interessen der Erbenfamilie Burkhard vertritt, gegen den ...

