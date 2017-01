Hamburg (ots) - Die Hamburger Jung-Stiftung für Wissenschaft und Forschung verleiht ihre Auszeichnungen in diesem Jahr an vier Spitzenforscher und -forscherinnen aus den Auditorischen Neurowissenschaften, der Strukturbiologie, der Zellulären Mikrobiologie sowie der Viszeralchirurgie und ehrt und fördert sie mit insgesamt 540.000 Euro.



Der mit 300.000 Euro dotierte Ernst Jung-Preis für Medizin geht an Professor Dr. med. Tobias Moser (48) sowie an Professor Nenad Ban, PhD (50) und damit an zwei Forscher unterschiedlicher Fachrichtungen: Tobias Moser ist Institutsleiter und Professor am Institut für Auditorische Neurowissenschaften der Universitätsmedizin Göttingen und Leiter weiterer Arbeitsgruppen auf dem Gebiet. Nenad Ban arbeitet als Professor für Molekulare Strukturbiologie am Institut für Molekularbiologie und Biophysik im Departement Biologie der ETH Zürich (Swiss Federal Institute of Technology).



Mit der Ernst Jung-Medaille für Medizin in Gold zeichnet die Stiftung das wissenschaftliche Lebenswerk von Professor Pascale Cossart, PhD (68) aus. Die Französin leitet die Arbeitsgruppe "Bacteria-cell interactions" (Inserm U604) am Pasteur-Institut in Paris und ist als "Secrétaire perpétuel" an der französischen Wissenschaftsakademie Académie des Sciences de l'Institut de France tätig. Sie gilt als Mitbegründerin eines Fachs, dem sie die Bezeichnung "Zelluläre Mikrobiologie" gab.



Den Ernst Jung-Karriere-Förderpreis für medizinische Forschung in Höhe von insgesamt 210.000 Euro erhält Dr. med. Lena Seifert (33), Assistenzärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden.



Die feierliche Verleihung der Auszeichnungen findet am 19. Mai 2017 in Hamburg statt. Seit der ersten Preisverleihung vor 41 Jahren hat die Jung-Stiftung 123 Laureaten ausgezeichnet und den medizinischen Fortschritt so mit rund 12 Millionen Euro unterstützt.



Mehr Informationen unter www.jung-stiftung.de



