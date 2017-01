Liebe Trader,

seit den Verlaufshochs bei 50,95 Euro aus November 2015 korrigiert das Wertpapier der Fernseheranstalt ProSiebenSat.1 Media AG nun schon in einem mittelfristigen Abwärtstrend und fiel auf ein Verlaufstief von 31,20 Euro, sowie eine markante Horizontalunterstützung aus 2014 zurück. Dabei rutschen die Kursnotierungen sogar unter die 200-Wochen Durchschnittslinie, allerdings gelangen in letzter Sekunde eine nachhaltige Trendwende und eine fulminante Rally in den vergangenen Handelswochen. Zwar zeigt sich die Aktie kurzfristig weiter bullish, allerdings stoßen die aktuellen Kursnotierungen aber auch schon an eine markante Trendlinie und könnten zeitweise zur Unterseite abdrehen. Auch begrenzt Knapp darüber der gleitende Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis womöglich weitere Zugewinne die Aktie, weshalb der weitere Werdegang nun engmaschig beobachtet werden muss. Allerdings ergibt die aktuelle Situation auch hervorragende Long-Chancen, sollten sich Käufer durchsetzen und zumindest die nächsten Hürden aus dem Weg räumen.

Long-Chance:

Gelingt es Marktteilnehmern in den kommen Handelstagen daher einen Ausbruch in dem Wertpapier von ProSiebenSat.1 Media zumindest über den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei aktuell 39,01 Euro zu vollziehen, dürfte weiteres Kurspotential zu den Augusthochs bei 41,61 Euro freigesetzt werden. Darüber stünde anschließend weiteres Kurspotential bis zum Zwischenhoch von 46,20 Euro bereit und kann bestens über ein entsprechendes Long-Investment nachgehandelt werden. Eine passende Verlustbegrenzung sollte bei einem direkten Long-Einstieg allerdings noch knapp unterhalb der Marke von 36,45 Euro angesetzt werden. Bei einem Bruch der 50-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 36,08 Euro ist hingegen mit einem Abverkauf in Richtung 34,05 Euro zu rechnen. Mittelfristig wird jedoch eine erfolgreiche Auflösung des bestehenden Abwärtstrends favorisiert, wodurch weitere Kursgewinne generiert werden können.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 39,05 Euro

Kursziel: 41,61 / 46,20 Euro

Stopp: < 36,45 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,60 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

___________________ _____________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



ProSiebenSat.1 Media AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 38,03 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.