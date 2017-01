Von Stefan Lange

SEEON (Dow Jones)--Die angestrebte Änderungen des Wahlrechts zur Begrenzung der Abgeordnetenzahl stockt und wird möglicherweise bis zur Bundestagswahl nicht mehr umgesetzt. "Wenn ich das alleine machen könnte, wird das sicher was", sagte Bundestagspräsident Norbert Lammert am Freitag bei der CSU-Landesgruppenklausur in Kloster Seeon. "Unglücklicherweise" könne er das aber nicht und deswegen könne er keine verbindliche Antwort geben, ob die Wahlrechtsänderung noch in dieser Legislaturperiode zustande komme, sagte der CDU-Politiker.

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt signalisierte Unterstützung für Lammert. Wenn es nach ihr und Lammert ginge, wäre eine Änderung "kein Problem, das hätten wir relativ schnell erledigt", sagte die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin. Aber eine Demokratie bestehe eben nicht nur aus zwei Menschen.

Noch kein Termin

Ursprünglich sollte sich noch im Januar die Arbeitsgruppe zum Wahlrecht nach dem Auftakt im Dezember ein zweites Mal treffen, um Möglichkeiten für eine Änderung auszuloten. Aus CSU-Kreisen hieß es dazu jetzt aber, ein Termin stehe noch nicht fest. Auch sei nicht mehr sicher, ob die Wahlrechtsänderung bis zur Bundestagswahl im September abgeschlossen werden könne.

Zwei Probleme gibt es bei den Verhandlungen vor allem. Jede Bundestagspartei dringt auf eine Lösung, die sie nicht benachteiligt. Und diese Lösung fällt je nach Größe der Partei unterschiedlich aus. So würde bei beispielsweise von einer Begrenzung auf 630 Abgeordnete, wie Lammert sie vorschlägt, unterm Strich vor allem die CDU profitieren; Grüne und Linke würden eher in die Röhre gucken. Außerdem muss eine Wahlrechtsreform so gestaltet werden, dass sie den Ansprüchen des Bundesverfassungsgerichts genügt.

Lammert drängt

Lammert hingegen bekräftigte noch einmal, dass er eine Reform "für notwendig halte". Der Bundestagspräsident hatte schon vor Monaten einen Vorschlag zur Begrenzung der Abgeordnetenzahl vorgelegt, der bislang aber nur zögerlich verfolgt wurde. Das geltende Wahlrecht sieht maximal 598 Abgeordnete vor, durch Überhang- und Ausgleichsmandate sitzen derzeit aber 630 Parlamentarier im Reichstagsgebäude. Lammert schlägt diese Zahl von 630 als neue Obergrenze vor.

Hintergrund der Bemühungen sind Warnungen von Experten, dass bei einem Einzug von AfD und FDP der nächste Bundestag auf 700 und mehr Abgeordnete aufgebläht werden könnte. Neuere Berechnungen, die auf aktuellen Umfragen basieren, zeichnen ein etwas weniger dramatisches Bild. Sie gehen von etwa 670 Abgeordneten im neuen Bundestag aus. Diese Berechnungen sind aber nur grobe Werte.

Angriffe auf den Wahlkampf?

Lammert nahm auch zu Befürchtungen Stellung, der Bundestagswahlkampf könne durch Hackerangriffe und gezielte Propaganda zum Beispiel aus Russland beeinflusst werden. Man könne darüber nur Spekulationen anstellen, sagte er. Bedauerlicherweise gebe es aber Anlass zu solchen Spekulationen, "weil es sich hier nicht nur um eine technisch vorstellbare, sondern offenkundig auch getestete Form der Einflussnahme handelt".

Er habe deshalb mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, wie der Bundeswahlleiter kürzlich klargestellt habe, dass dieser sich auf solche Szenarien eingestellt habe und technisch vorbereitet sei, sagte Lammert.

