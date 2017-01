Das geplante Eigenkapitalvolumen geschlossener Publikums-AIF hat sich in 2016 gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht, die Zahl der Fondsauflagen war sogar rückläufig. Im raren Angebotsumfeld dominierten Immobilienbeteiligungen.Die Berliner Ratingagentur Scope hat sich den Markt für geschlossene Publikums-AIF - vormals bekannt als "geschlossene Fonds" - genauer angesehen und kommt zu einer ernüchternden Bilanz für das abgelaufene Jahr. Demnach wurden in 2016 lediglich 24 geschlossene Publikums-AIF mit einem prospektierten Eigenkapitalvolumen von insgesamt 1,04 Milliarden Euro von der Finanzaufsicht BaFin zum Vertrieb zugelassen. Damit ist die Zahl der Fondsneuauflagen gegenüber dem Vorjahr sogar rückläufig - 2015 wurden noch 31 Fonds mit einem prospektierten Eigenkapitalvolumen in Höhe von 1,03 Milliarden Euro gezählt.

