Zürich (ots) -



- Hinweis: Die Mitteilung im pdf-Format kann kostenlos

unter http://presseportal.ch/de/nr/100004643 heruntergeladen

werden -



Swisspower, die strategische Allianz der Schweizer Stadtwerke,

kann den Anschluss der Industriellen Betriebe der Stadt Lausanne SiL

per 1. Januar 2017 mitteilen. Damit stärkt das Netzwerk der

Stadtwerke seine Position im zukünftigen Energie- und

Versorgungsmarkt auch in der Romandie. Neu kooperieren 23 Stadtwerke

von Genf bis Kreuzlingen und von Basel bis Chur. Die Swisspower

Versorgungsunternehmen wollen bis 2050 eine klimaverträgliche

Energieversorgung mit erneuerbaren Energien aufbauen.



Ronny Kaufmann, CEO der Swisspower AG, freut sich über das

zukünftige Engagement der Industriellen Betriebe der Stadt Lausanne

bei Swisspower. "Unsere Glaubwürdigkeit und unsere repräsentative

Stärke können wir dadurch weiter ausbauen. Die Stadtwerke sind die

Gestalter der Schweizerischen Energiezukunft."



Die Industriellen Betriebe der Stadt Lausanne verfolgen eine

Unternehmensstrategie eines integrierten Versorgungsunternehmens. Mit

ihren Netzen im Bereich Strom, Gas, Fernwärme und Multimedia

versorgen die Industriellen Betriebe Lausanne alleine im

Elektrizitätsbereich direkt oder indirekt über 257'000 Kundinnen und

Kunden in 15 Gemeinden der Region Lausannen und in zwei Gemeinden im

Wallis. In der Gasversorgung gehört das fünftgrösste Gasnetz der

Schweiz dazu, welches sich über 40 Gemeinden im Kanton Vaud

erstreckt. Die 560 Mitarbeitenden erwirtschaften einen Umsatz von CHF

400 Millionen.



Für Direktor Jean-Yves Pidoux ist der Beitritt bei Swisspower ein

weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Industriellen Betriebe

der Stadt Lausanne. "Mit unseren leitungsgebundenen

Energiedienstleistungen erreichen wir jeden Haushalt und fast jeden

Betrieb der Region Lausanne. Die schweizweite Kooperation mit den

anderen Swisspower Partnern erlaubt uns den Erfahrungsaustausch. Wie

die anderen Stadtwerke zeichnen wir uns sowohl durch unsere Nähe zu

den Kunden und den Bürgern, als auch durch unsere vielfältigen

Aktivitäten und Serviceleistungen aus. Es ist daher in unserem

gemeinsamen Interesse, uns für eine städtische Energiepolitik

einzusetzen, die sich an mehr Energieeffizienz und an einem Umbau des

Systems mit mehr erneuerbaren Energien orientiert."



Swisspower verbindet 23 Schweizer Stadtwerke und regionale

Unternehmen der Versorgungswirtschaft. Unsere Swisspower

Partner-Stadtwerke versorgen ihre Kundinnen und Kunden mit

ökologischer Energie und unterstützen energieeffiziente Lösungen. Wir

entwickeln und führen gemeinsame Kooperationsinitiativen in den

Bereichen der Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen, in der

Innovation und in stadtwerkübergreifenden Synergieprogrammen. Durch

die gemeinsame Interessenvertretung stärken und verbessern wir die

Wettbewerbsposition der Stadtwerke. Bis 2050 wollen Swisspower und

ihre Partner eine klimaverträgliche Energieversorgung mit

erneuerbarer Energie aufbauen.



Originaltext: Swisspower AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100004643

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100004643.rss2



Kontakt:

Eric Nussbaumer

Directeur de la communication

Swisspower SA

Tél +41 (0)44 253 82 11

Mob +41 (0)79 200 79 06

eric.nussbaumer@swisspower.ch



Jean-Yves Pidoux

Conseiller municipal

Directeur des Services industriels de Lausanne

Tél. +41 (0)21 315 82 00

jean-yves.pidoux@lausanne.ch