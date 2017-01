Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Dezember kräftig aufhellt. Die Stimmung festigte sich auf breiter Front, besonders stark im Einzelhandel, in der Industrie und unter den Verbrauchern, etwas weniger ausgeprägt bei den Dienstleistern und in der Baubranche. Der von der EU-Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 107,8 Punkte von 106,6 im Vormonat.

Die Aufhellung war damit stärker als erwartet. Volkswirte hatten nur mit einem Indexanstieg auf 106,9 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator kletterte auf 109,1 Punkte von 107,3.

Der Sammelindex zur Wirtschaftsstimmung umfasst die Einschätzung von Industrie, Bauwirtschaft und Dienstleistungsgewerbe sowie das Verbrauchervertrauen und die Entwicklung des Einzelhandels.

Für Deutschland stieg der Index auf 109,6 Punkte von 108,0 im Vormonat. Auch in Frankreich verbesserte sich die Stimmung merklich, während für Italien ein stabiler Wert gemeldet wurde. In Spanien trübte sich die Stimmung hingegen ein.

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf plus 0,1 Punkte von minus 1,1 im Vormonat. Erstmals seit langer Zeit liegt der Index damit wieder im positiven Bereich. Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf minus 0,3 erwartet.

Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Indexstand von minus 5,1 Punkten nach minus 6,2 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

