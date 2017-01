Huawei ist der drittgrößte Smartphone-Anbieter der Welt. Jetzt will es das chinesische Unternehmen mit der Nummer Eins aufnehmen: Mit Apple. Dazu geht der Konzern unter anderem eine enge Kooperation mit Amazon ein.

Der chinesische Technologiekonzern Huawei will den iPhone-Konzern Apple beim Smartphone-Absatz überholen. Im vergangenen Jahr habe Huawei mit 139 Millionen verkauften Mobiltelefonen Platz drei der Liste der weltgrößten Smartphone-Anbieter erreicht, sagte der Chef des Konsumentengeschäfts, Richard Yu, am Donnerstag auf der Technologiemesse CES in Las Vegas. "Wir werden in absehbarer Zeit auf Platz zwei vorrücken", kündigte Yu an. Die Branche wird derzeit von dem südkoreanischen Elektroriesen ...

