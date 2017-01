Bad Marienberg - Die Hahn Gruppe hat für den institutionellen HAHN VZWL Retail Fund ein Fachmarktzentrum in Lahr, Baden-Württemberg, erworben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die akquirierte Handelsimmobilie weist ein Investitionsvolumen von rund 30 Mio. Euro auf. Verkäufer ist die zur Ten Brinke Group gehörende ITB Investment B.V., Varsseveld, Niederlande. Die Rechtsanwaltskanzlei Rotthege Wassermann, Düsseldorf, war bei der Transaktion beratend tätig. Der Übergang des im Rahmen eines Share Deals erworbenen Objekts hat Anfang Dezember 2016 stattgefunden.

