Frankfurt - An den Metallmärkten war bereits in der ersten Handelswoche des Jahres eine hohe Volatilität zu beobachten, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Nach einigen Aufs und Abs sehe es so aus, als würden die meisten Metallpreise die Woche so beenden wie sie sie begonnen hätten. Kupfer koste knapp 5.600 USD je Tonne, Aluminium notiere bei rund 1.700 USD je Tonne und Zink handle bei etwa 2.600 USD je Tonne.

Den vollständigen Artikel lesen ...