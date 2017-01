Wien - Welche Fixed-Income-Fondsmanager konnten die Konkurrenz im vergangenen am erfolgreichsten hinter sich lassen? "e-fundresearch.com" präsentiert die Top-Performer 2016 der bedeutendsten Anleihenfondskategorien.Um aufzuzeigen, welche Fondsmanager die Herausforderungen des letzten Jahres am erfolgreichsten gemeistert hätten und in einen ansprechenden Ertrag hätten verwandeln können, habe "e-fundresearch.com" alle - in der DACH-Region zum Vertrieb zugelassenen - Anleihenfonds der (bei "e-fundresearch.com") meist gesuchten Fondskategorien hinsichtlich ihres Ertrags im Kalenderjahr 2016 (31.12.2015 bis 31.12.2016) gereiht:

