Frankfurt - Die Nachricht, dass Saudi-Arabien seine Ölproduktion kürzt, ließ den Brentölpreis gestern kurzzeitig auf mehr als 57 USD je Barrel steigen, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Für Abgabedruck habe anschließend ein vom US-Energieministerium berichteter massiver Anstieg der US-Benzin- und Destillatebestände in der letzten Woche um mehr als 18 Mio. Barrel gesorgt. Der kräftige Rückgang der Rohölvorräte um 7 Mio. Barrel habe nach dem ähnlich hohen Abbau vom API am Vortag keine Überraschung mehr dargestellt und sei außerdem größtenteils jahreszeitbedingt. Weil Raffinerien an der US-Golfküste zum Jahresende Steuern auf ihre Rohölvorräte entrichten müssten, sei deutlich weniger Rohöl importiert und mehr Rohöl verarbeitet worden.

