SEEON (Dow Jones)--Siemens-Chef Joe Kaeser hat demonstrativ gelassen auf den Präsidentenwechsel in den USA reagiert. "Wir gehen mit der Administration offen um", sagte Kaeser am Freitag als Gast der CSU-Landesgruppenklausur in Kloster Seeon. Siemens habe mehr als 40 Werke und fast 60.000 Beschäftigte in den USA, mit der Übernahme von Mentor Graphics werde die Zahl auf fast 70.000 anwachsen. Siemens sei damit "ein sehr etablierter Bestandteil der Vereinigten Staaten".

Siemens habe sehr frühzeitig auf Lokalisierung in den USA gesetzt, sagte Kaeser. "Insofern habe wir im Grunde genommen genau das - ja, wie soll man es sagen -, was gezwitschert wird", sagte Kaeser lächelnd und bezog sich damit offenbar auf einen Tweet des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Dieser hatte Toyota per Twitter mit hohen Strafzöllen gedroht, falls es ein neues Werk in Mexiko und nicht in den USA baue.

Gespannt auf die Wall Street

Er sei aber natürlich gespannt, "wie der Arbeitsplatzerhalt in den Vereinigten Staaten, die ja typischerweise in den Lohnkosten etwas ungünstiger sind als in Mexiko, wie sich das mit der Wall Street vereinbaren lässt, wo ja ganz andere Grundsätze herrschen", sagte der Siemens-Chef. An der Wall Street gehe es um "Kurzfristdenken und Kurzfristhandeln, und da bin ich sehr gespannt, wie man diese Dinge zueinander auch integriert".

Grundsätzlich gelte, dass Siemens mit demokratisch gewählten Präsidenten überall in der Welt gut umgehe und sie unterstütze "bei den Dingen, die der Gesellschaft helfen", sagte Kaeser.

