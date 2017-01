Bern (ots) - Medienmitteilung Reka im Geschäftsjahr 2016



Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussten die

Ertragsentwicklung der Schweizer Reisekasse (Reka) unterschiedlich.

Im Geschäftsfeld Reka-Ferien konnten die Erträge erstmals nach dem

Frankenschock wieder leicht gesteigert werden. Im Geschäftsfeld

Zahlungsmittel (Reka-Geld) hingegen führten der steigende Kostendruck

bei den Unternehmen und weitere Faktoren zu einem Rückgang der

Nachfrage. Dieser konnte durch Neuabschlüsse teilweise kompensiert

werden.



Im Geschäftsbereich Reka-Ferien Schweiz nahmen die Erträge 2016 um

knapp drei Prozent zu. Treiber dieser Entwicklung waren neue Angebote

mit Leuchtturmcharakter und eine leichte Zunahme der Kapazitäten.

Profitiert hat Reka aber auch von der stabilen Witterung im Sommer

und Herbst. Die Reka-Feriendörfer konnten ihre Auslastung entgegen

dem immer noch rückläufigen Trend im alpinen Raum behaupten. "Die

hohen Erneuerungsinvestitionen der letzten Jahre zeigen Wirkung", so

Roger Seifritz. Als gelungen darf die Totalrenovation des

Reka-Feriendorfes Zinal (VS) bezeichnet werden. Es wurde durch die

Kunden hervorragend aufgenommen und erzielte mit 25 Prozent mehr

Kapazität einen gegenüber dem letzten vollen Betriebsjahr vor der

Erneuerung 73 Prozent höheren Mietertrag. Im Auslandgeschäft bietet

Reka vornehmlich Familienbadeferien im Mittelmeerraum an. Kern des

Angebotes ist das sich in Reka-Eigentum befindende Ferien-Resort

Golfo del Sole in der italienischen Toskana. Die Betriebszeit des

Resorts betrug infolge von Renovationsarbeiten einen Monat weniger

als üblich. Trotzdem konnte der Umsatz erneut gesteigert werden.

Insgesamt resultierte für das über Reka gebuchte Auslandsangebot mit

7.7 Mio. CHF ein um knapp drei Prozent höherer Ertrag.



Weniger Verkaufsvolumen im Geschäftsfeld Reka-Zahlungsmittel Das

Verkaufsvolumen bei den Reka-Zahlungsmitteln war mit 629.7 Mio. CHF

nach einer langen Wachstumsphase 2016 zum zweiten Mal rückläufig

(-4,4%). Vor allem zwei Faktoren beeinträchtigten das Geschäft mit

Reka-Zahlungsmitteln: Einerseits spürte Reka die verschärfte

wirtschaftliche Situation einer Reihe von Unternehmen, die ihren

Mitarbeitenden den vergünstigten Bezug von Reka-Geld ermöglichen. So

ging die Anzahl Mitarbeitende bei den grössten Unternehmenskunden um

annähernd 6'000 Personen zurück. Betroffen waren vor allem Kunden im

Bereich Banken und Industrie. Andererseits nahm parallel dazu auch

der Bezug von Reka-Checks durch den wichtigen Verkaufskanal Coop ab.

Hier spielte nicht nur das veränderte Bezugsmanagement des

Grossverteilers eine Rolle, sondern auch die Tatsache, dass die 2016

im langjährigen Vergleich rekordtiefen Treibstoffpreise zu einem

leicht rückläufigen Einsatz von Reka-Geld durch die Benützer führten.

Diese belastenden Faktoren konnten jedoch zu einem massgeblichen Teil

kompensiert werden. So gelang es trotz des schwierigeren

wirtschaftlichen Umfeldes, Neukunden in ähnlichem Volumen wie in den

Vorjahren zu gewinnen.



Umsätze nach Geschäftseinheiten 2016



in Mio. CHF 2015 2016

Verkaufsvolumen Reka-Geld 658,6 629,7

Reka-Check 611,6 582,4

Reka Rail 43,6 43,4

Reka-Lunch 3,4 3,9

Ertrag Reka-Ferien 35,3 36,3

Schweiz 27,8 28,6

Ausland* 7,5 7,7



* Ohne Kommissionsgeschäft Selectcamp, Center Parcs, Cruise Center



