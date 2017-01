FXStreet - Der EUR/USD bleibt im Wochengewinn und so findet der Handel um 1,0600 statt, bevor die US Nonfarm Payrolls veröffentlicht werden. Die Aktien Asiens und Europas weißen Verluste auf, während sich der Dollar von seinem Rückgang am Donnerstag etwas erholt. Die Werksaufträge Deutschlands sind im November um -7,5 % gefallen, was schlechter ist als die erwarteten -2,3 % und auf Jahresbasis beträgt das Ergebnis 3,0 %, nach 6,3 % zuvor. Die Einzelhandelsumsätze des Landes sind im gleichen ...

