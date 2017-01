Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 09.01.2017 bis 13.01.2017



(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 09.01.2017 - Außenhandel (Ein-, Ausfuhr, Monatsvergleiche), November 2016 - Produktionsindex im Produzierenden Gewerbe, November 2016



Dienstag, 10.01.2017 - Baupreise für Wohngebäude, November 2016 - Wohnsituation für Personen mit Migrationshintergrund, Jahr 2014 - Zahl der Woche (11 Uhr): Rehabilitation von Hüftgelenks- und Kniegelenksarthrosen, Jahr 2015



Donnerstag, 12.01.2017 - Pressekonferenz: "Bruttoinlandsprodukt 2016 für Deutschland", Berlin, 10:00 Uhr - Inlandstourismus, November 2016



Freitag, 13.01.2017 - Großhandelspreise, Dezember 2016 - Insolvenzen (Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzen), Oktober 2016 - Absatz von Tabakwaren, Jahr 2016



OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an: Statistisches Bundesamt Telefon: (0611) 75-3444 E-Mail: presse@destatis.de