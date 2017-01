Frankfurt am Main (ots) - Ab Januar stellen Literaturkritiker und Krimispezialisten in der F.A.S. monatlich die besten Kriminalromane vor.



Ab 8. Januar 2017 präsentiert die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) jeden ersten Sonntag im Monat die Krimibestenliste. Eine Jury aus 19 Literaturkritikern und Krimispezialisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stellt monatlich die Übersicht der zehn besten Kriminalromane zusammen. Zur Jury gehören Peter Körte von der F.A.S. und Hannes Hintermeier von der F.A.Z. Tobias Gohlis, Journalist und Gründer der Krimibestenliste, ist Sprecher der Jury.



Die F.A.S. übernimmt die Krimibestenliste von der "Zeit" und kooperiert mit dem Medienpartner Deutschlandradio Kultur.



OTS: Frankfurter Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33296 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33296.rss2



Pressekontakt: Franziska Kipper-Schreyer Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Frankfurter Allgemeine Zeitung Telefon +49 69 75 91-1326 E-Mail: f.kipper-schreyer@faz.de www.faz.net