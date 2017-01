Brüssel - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im Dezember auf den höchsten Stand seit fast sechs Jahren gestiegen. Der Economic Sentiment Indicator (ESI), der die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalte misst, kletterte um 1,2 Punkte auf 107,8 Punkte, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Das ist der höchste Stand seit März 2011. Volkswirte hatten lediglich mit ...

