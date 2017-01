Berlin - Investoren an den europäischen Aktienmärkten wurde im letzten Jahr viel Geduld abverlangt, so die Analysten der Weberbank.Das Jahr sei katastrophal gestartet, auf den letzten Metern habe es dann aber für die Anleger doch noch ein versöhnliches Ende genommen. Denn erst im Dezember hätten die europäischen und deutschen Aktienmärkte in die Gewinnzone gedreht und das Jahr mit einem Plus beendet. Noch freundlicher hätten sich die Schwellenländeraktien und US-Märkte gezeigt, die ebenfalls nach schwachem Start bereits zur Jahresmitte deutlicher an Fahrt gewonnen hätten.

