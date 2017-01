Klartext: Innogy und Samsung

Liebe Leserin, lieber Leser,

die RWE-Tochter Innogy teilte mit, dass sie die "BELECTRIC Solar & Battery GmbH" inzwischen übernommen hat.

Chart Innogy-Aktie

Quelle: tradingview.com

Bereits Ende August hatte sich Innogy den Angaben zufolge mit dem bisherigen Eigentümer - der Belectric-Gruppe - über diese Transaktion geeinigt. So wie ich es verstehe, hat sich das gekaufte Unternehmen auf Batteriespeicher für Freiflächen-Solarkraftwerke spezialisiert. Die dazu passenden Solarparks werden direkt mitgeliefert. So z.B. im letzten Jahr, als BELECTRIC (die vorige Mutter von "BELECTRIC Solar & Battery GmbH") den Vertragsabschluss für einen Großauftrag in Indien meldete. Dort geht es um einen Solarpark mit 104 MWp, der noch im ersten Quartal 2017 fertig gestellt werden soll.

Klingt gut - es gilt aber, die Relationen zu sehen

Da Innogy die "saubere Tochter" (= Erneuerbare Energien statt fossile Brennstoffe) ist bzw. sein möchte, passt diese Übernahme doch gut ins Konzept. Und Speicherlösungen sowie Emerging Markets, das sind doch gleich zwei sehr interessante Bereiche. Doch diese jüngste Übernahme sollte auch nicht überbewertet werden: Der Kaufpreis liegt laut Innogy "im hohen zweistelligen Millionenbereich", es geht also um weniger als 100 Mio. Euro Kaufpreis. Um das einzordnen: In den ersten drei Quartalen 2016 erzielte Innogy Umsätze in Höhe von 31,461 Milliarden Euro.

Dann der Blick auf Samsung:

ein gefühlter Großteil der "Anleger-Welt" schaut auf Apple - doch was macht eigentlich Samsung? Das Jahr 2016 ist kaum vorüber, da hat Samsung bereits eine Prognose bzw. "Guidance" für die eigenen Ergebnisse des 4. Quartals und damit auch für das Gesamtjahr 2016 gegeben (da die Zahlen für Januar - September 2016 natürlich bereits veröffentlicht sind). Und, wie sieht es aus? Laut Samsung sehr gut! Denn trotz den Smartphone-Problemen, die es bei Samsung zwischenzeitlich gab, soll ein operativer Gewinn von rund 9,2 Billionen koreanischen Won erzielt worden sein, bei Umsätzen von 53 Billionen koreanischer Won.

Mehr als eine Milliarde Euro operativer Gewinn - pro Monat

Da musste ich erstmal den Taschenrechner bemühen. 9,2 Billionen koreanische Won, das sind wenn ich mich nicht verrechnet habe aktuell rund 7,34 Mrd. Euro. Also mehr als 2 Mrd. Euro operative Gewinn - pro Monat! Und das trotz Rückrufaktion etc. bei Samsung. Für das Gesamtjahr sind laut Samsung dann Werte von 201,54 Billionen koreanische Won Umsatz und 29,22 Billionen koreanische Won operative Gewinn zu erwarten. Kein Wunder, dass der Aktienkurs auf Jahressicht in Euro gerechnet rund 38% zugelegt hat.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Wenn es gelingt, schreibt man es sich selbst zu, wenn es misslingt, einem anderen." - Koreanisches Sprichwort

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein angenehmes Wochenende!



Ihr

Michael Vaupel