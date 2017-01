Von Stefan Lange

SEEON (Dow Jones)--Angesichts des demografischen Wandels in der Bevölkerung hat Siemens-Chef Joe Kaeser eine stärkere Einbeziehung von Aktien in die Altersversorgung gefordert. Gleichzeitig sprach sich Kaeser am Freitag bei der CSU-Landesgruppenklausur in Kloster Seeon für eine gesonderte Besteuerung privaten Aktienvermögens aus. Es könne doch nicht angehen, dass Menschen, die über 40 Jahre Aktien für Versorgungszwecke angespart hätten, "dann beim Verkauf dieser Aktien genauso besteuert werden wie der Hochfrequenzhandel", sagte er.

"Wir brauchen Perspektiven für die Menschen im Alter", sagte Kaeser, der von der CSU-Landesgruppe, also den Bundestagsabgeordneten der CSU, als Gast zur Klausurtagung geladen worden war. Die Demografie sei eines der wenigen Sachgebiete, wo man die Zukunft ziemlich gut voraussehen könne, und wenn man sich die Zahlen anschaue, sehe man sehr genau, dass die staatliche Vorsorge nicht ausreiche, sagte der Siemens-Chef.

Es brauche deshalb "eine stärkere Beteiligung" der Mitarbeiter am Unternehmensvermögen, "in unserem Falle Aktien", warb Kaeser. "Wir brauchen eine neue Art der Altersversorgung, der sozialen Absicherung im Alter", betonte er. "Das ist eine ganz wichtige Frage für Deutschland, aber natürlich auch für die Unternehmen."

