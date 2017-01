FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag etwas schwächer tendiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,07 Prozent auf 163,49 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,25 Prozent.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten den Anleihemarkt kaum. Immerhin stieg die Wirtschaftsstimmung (ESI) in der Eurozone laut Daten der EU-Kommission auf den höchsten Stand seit März 2011. Auch die Erwartungen wurden übertroffen. Der Geschäfsklima BCI kletterte auf den höchsten Wert seit Juni 2011. Enttäuschende Daten kamen hingegen aus Deutschland. So sind im November die Einzelhandelsumsätze und die Auftragseingänge für die Industrie stärker als erwartet gefallen.

Am Nachmittag wird noch der offizielle US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Der solide Arbeitsplatzaufbau der vergangenen Monate dürfte sich laut Analysten fortgesetzt haben./jsl/bgf/jha/

