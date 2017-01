Von Denise Roland

LONDON (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Novartis zahlt bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar an den Wettbewerber Ionis Pharmaceuticals und dessen Tochter Akcea Therapeutics für die Rechte an zwei Herz-Kreislauf-Medikamenten.

Die Transaktion umfasst eine Vorauszahlung an Ionis und Akcea in Höhe von 75 Millionen Dollar und eine Kapitalinvestition von 100 Millionen Dollar in Ionis. Die in der Schweiz ansässige Novartis hat sich zudem bereit erklärt, innerhalb von 18 Monaten weitere 50 Millionen Dollar entweder in Ionis oder Akcea zu investieren. Zahlungen von bis zu 1,4 Milliarden Dollar werden fällig, wenn die Medikamente erfolgreich sind.

Beide Mittel sollen den Pegel der Cholesterin transportierenden Proteine im Blut senken und das Risiko verringern, bestimmte kardiovaskuläre Krankheiten zu entwickeln.

January 06, 2017

