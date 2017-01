Im Vorfeld der um 14.30 Uhr anstehenden Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten für Dezember zeichnet sich am Freitag an der Wall Street ein wenig veränderter Start ab. Wegen ihrer Aussagekraft über den Zustand der US-Konjunktur und ihrer Bedeutung für den geldpolitischen Weg der US-Notenbank dürften die Daten entscheidend werden, zumindest für die Tendenz zum Wochenausklang - nicht nur für den Aktienmarkt, sondern auch für den Dollar, der zuletzt Schwäche zeigte nach dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Die Auguren erwarten eine Zunahme der Beschäftigung außerhalb der US-Agrarwirtschaft um 183.000 Stellen.

Sollte der Stellenaufbau deutlich niedriger ausfallen, könnte das, wie schon das Protokoll der Notenbanksitzung, die Zweifler unter den Marktakteuren bestärken, dass es 2017 tatsächlich zu den von der US-Notenbank in den Raum gestellten drei Zinsanhebungen kommen wird.

Unternehmensseitig sorgt Apple für Gesprächsstoff. Der Technologiekonzern wagt sich in die Höhle des Löwen und will seinen ersten Apple-Store in der Samsung-Heimat Südkorea eröffnen. Ein stärkerer Kursimpuls dürfte davon aber eher nicht ausgehen. Im frühen Vorbörsengeschäft auf Nasdaq.com bewegt sich die Aktie kaum.

Positive Nachrichten kommen von T-Mobile US. Die US-Tochter der Deutschen Telekom hatte im vierten Quartal mehr Kunden als erwartet gewonnen. Einen Vorbörsenkurs gibt es noch nicht.

