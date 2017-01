FMW-Redaktion

Nach den gestrigen ADP-Arbeitsmarktdaten, die mit 153.000 neuen Stellen unter der Erwartung geblieben waren, sind die Erwartungen an die heutigen US-Arbeitsmarktdaten gedämpft. Das zeigt sich etwa bei den US-Anleihen, deren Renditen nach den gestrigen ADP-Zahlen wieder deutlich fielen: die 10-jährige US-Anleihe fiel auf 2,34%, der niedrigste Stand seit dem 08.Dezember. Noch stärker der Fall der Renditen bei der 30-jährigen US-Anleihe, die nun wieder unter der 3%-Marke rentiert - und damit so niedrig wie seit November nicht mehr. Und da die Renditen bei den länger laufenden US-Anleihen schneller fallen als bei den kürzer laufenden Anleihen, verflacht sich die US-Zinskurve wieder deutlich - diese ist nun sogar flacher als am US-Wahltag, was Banken tendentiell belastet, sich aber am Markt noch nicht auswirkt, weil die Hoffnungen groß sind, dass Trump die große De-Regulierung im Finanzsektor starten wird.

Aber es mehren sich doch zunehmend die Zweifel, dass Trump so ohne weiteres Vollgas geben kann. Offenkundig werden die Widerstände innerhalb des US-Kongresses gegen die Pläne Trumps derzeit größer - es könnte also alles ...

