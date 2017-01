Unterföhring (ots) - - Heiner Brand, Martin Schwalb, Christina Rann, Karsten Petrzika und Marcus Jürgensen berichten am Montag ab 18.30 Uhr live aus Kassel



Zwei Tage vor Beginn der Handball-WM in Frankreich und vier Tage vor dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn überträgt Sky Sport News HD am Montag die WM-Generalprobe der "Bad Boys" gegen Österreich live und für alle Zuschauer frei empfangbar.



Moderatorin Christina Rann und Sky Experte Heiner Brand begrüßen die Zuschauer am Montag ab 18.30 Uhr aus der ausverkauften Rothenbach-Halle in Kassel. Nach dem souveränen Sieg am vergangenen Dienstag gegen Rumänien ist das Spiel gegen Österreich ein echter Härtetest für Dagur Sigurdssons Mannschaft. Bei der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren in Katar erreichten die Österreicher das Achtelfinale und scheiterten in der Qualifikation für das Turnier in Frankreich erst in den Playoffs an WM-Mitfavorit Dänemark.



Martin Schwalb ist in Kassel als Co-Kommentator an der Seite von Karsten Petrzika im Einsatz, Field-Reporter Marcus Jürgensen geht auf Stimmenfang.



Sky Sport News HD empfangen und live dabei sein



Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.



Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist Sky Sport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Bei älteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktiv durchzuführen.



In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in der Senderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts. Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihre Wunschposition in der Senderliste zu programmieren.



Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200 (HD) und 250 (SD) zu finden.



Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.



