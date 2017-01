Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verbucht am Freitag zur Mittagszeit leichte Verluste. Damit legt der SMI nach dem guten Start der ersten Woche im neuen Börsenjahr eine Verschnaufpause ein. Es handle sich um einen typischen Freitagshandel, wo die Anleger die Gewinne der Woche einstreichen würden, sagte ein Händler. Der SMI hatte an den ersten drei Handelstagen der verkürzten Woche nach Neujahr jeweils zugelegt, und das Wochen-Plus liegt derzeit bei knapp 2%.

Bis zur Publikation des US-Arbeitsmarktberichts am frühen Nachmittag - dem "Highlight" des Tages - wird an den europäischen Börsen allerdings kein grosser Schwung erwartet, heisst es am Markt. Im Vorfeld des anstehenden Job Report seien die Anleger vorsichtiger und würden erst einmal an der Seitenlinie Platz nehmen, so eine weitere Stimme. Darüber hinaus würden einige politische Unsicherheiten des Weges lauern - sowohl in der Eurozone als auch in den USA.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.50 Uhr 0,18% tiefer bei 8'377,63 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,17% auf 1'323,03 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,14% auf 9'142,02 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 19 im Minus, neun im Plus und zwei unverändert.

Grösste Verlierer sind mittlerweile Julius Bär (-1,3%). Die Titel hatten an den drei Tagen zuvor allerdings 7% zugelegt. UBS (-0,8%) verlieren ebenfalls klar, während CS (-0,3%) nach anfänglichen ...

