Paris - Spätestens diese Woche wurde deutlich, dass die Zeiten niedriger Inflation vorerst vorbei sein dürften, so die Analysten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Am Mittwoch habe das Europäische Statistikamt bekannt gegeben, dass die Verbraucherpreise im Euroraum im Dezember unerwartet kräftig um 1,1 Prozent gestiegen seien. In Deutschland hätten sie sogar 1,7 Prozent über dem Niveau vom Vorjahr gelegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...