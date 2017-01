Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Vorsicht lassen Investoren kurz vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA walten. Die Aktienkurse an Europas Börsen geben überwiegend nach. Der DAX gibt am Mittag um 0,1 Prozent auf 11.568 Punkte leicht nach und der Euro-Stoxx-50 um 0,4 Prozent auf 3.303 Punkte. In Wien, Helsinki und Stockholm wird wegen Feiertagen nicht gehandelt.

Die getwitterte Wirtschaftspolitik Donald Trumps belastet die Aktie des Lackieranlagen-Herstellers Dürr, die um 2,3 Prozent nachgibt. Jüngstes Ziel seiner Tweets ist Toyota und deren Corolla-Produktion in Mexiko. Den für den US-Markt gedachten Mittelklassewagen sähe der künftige Präsident gerne in den USA gebaut. Bereits vor Tagen hatte Trump dafür gesorgt, dass Ford eine geplante Fabrik nicht in Mexiko baut. Dürr sollte diese Fabrik ausrüsten. Toyota büßten in Tokio bei sehr hohen Börsenumsätzen 1,7 Prozent ein.

In dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank machten deren Mitglieder Risiken für die Inflation vor allem in stärker steigenden Löhnen und Gehältern aus. "Daher dürften nicht nur die Fed, sondern auch die Investoren genauer auf die Arbeitslosenquote und die durchschnittlichen Stundenlöhne schauen", sagt Christoph Kutt von der DZ Bank.

Am Währungsmarkt stagniert der Euro zum US-Dollar nach zwei starken Tagen, die die Gemeinschaftswährung von 1,04 bis auf 1,06 Dollar geführt haben. "Die Abwärtsbewegung des Euro scheint zunächst beendet", sagt Lutz Karpowitz von der Commerzbank. Von Dow Jones befragte Volkswirte rechnen mit 183.000 mehr Beschäftigten in den USA im Dezember.

"Statistisch gesehen, wäre alles unter 160.000 und über 195.000 Stellen eine Überraschung. Das dürften auch in etwa die Niveaus sein, bei denen der Dollar spürbarer reagieren wird", prognostiziert Karpowitz. Ein überraschend starker Anstieg der Beschäftigung dürfte den Dollar nach oben treiben und umgekehrt.

Am Euro-Rentenmarkt treten Bundesanleihen am Mittag auf der Stelle. "Bis zum US-Arbeitsmarktbericht wird man sich in Zurückhaltung üben", sagt Dirk Gojny von der National-Bank.

Tochter Chrysler und Schuldenabbau treiben Fiat immer höher

Eine Rally von mehr als 50 Prozent haben jüngst Fiat Chrysler hingelegt. Auch im neuen Jahr geht sie weiter: Seit Jahresbeginn hat die Aktie fast 12 Prozent zugelegt, am Freitag 4,7 Prozent. Zum einen profitiert das Unternehmen von Chrysler und dem festen Dollar. Zudem könnte Fiat die hohen Schulden senken: Laut der Berenberg Bank könnten die Italiener die Marke Maserati an die Börse bringen und den Automobilzulieferer Magneti Marelli abspalten.

Daneben sind Analystenkommentare nach wie vor die hauptsächlichen Kurstreiber. Lufthansa büßen 3,2 Prozent ein, nachdem UBS hier zum Verkauf geraten hat. Eine Kaufempfehlung von der Societe Generale lässt Continental um 1,3 Prozent zulegen. Nach der Abstufung durch die Deutsche Bank am Vortag verlieren Linde weitere 1,3 Prozent.

In Paris fallen Sanofi um 2,8 Prozent. Jefferies-Analyst Jeffrey Holford wertet es als Rückschlag, dass der französische Pharmakonzern und sein Partner Regeneron nach einem Gerichtsbeschluss zunächst ihr Arzneimittel Praluent gegen einen zu hohen Cholesterinspiegel im Blut nicht auf dem US-Markt anbieten dürfen.

Eine Hochstufung auf "Übergewichten" durch die Barclays Bank drückt den Kurs von Lloyds Banking um 1,7 Prozent nach oben. Eine Abstufung durch Morgan Stanley auf "Untergewichten" drückt STMicroelectronics um 3 Prozent nach unten.

