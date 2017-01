Lieber Leser,

die Aktie des Biotechunternehmens MorphoSys hat zum Ende des abgelaufenen Jahres noch einmal ordentlich Gas gegeben. Nach kräftigen Kursgewinnen im Dezember wurde am 2. Januar bei knapp 51,00 Euro ein neues 6-Monats-Hoch realisiert. In den letzten 4 Wochen ging es um knapp 25 Prozent in die Höhe. Doch was ist in diesem Jahr zu erwarten, wie wird es für die Aktie weitergehen?

In diesem Jahr könnte es endlich soweit sein

Mit dem Schuppenflechte-Mittel Guselkumab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...