Mit einer Social Media Kampagne unterstützt der ACV Automobil-Club Verkehr ab sofort die Aktion "Vorsicht Sekundenschlaf!" des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR). Viele Verkehrsteilnehmer nehmen übermüdet am Straßenverkehr teil und unterschätzen die Gefahr.



Jeder vierte Autofahrer ist schon einmal am Steuer eingeschlafen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage, die im Auftrag des DVR unter 1000 Autofahrern durchgeführt wurde.



Bei Anzeichen von Müdigkeit Pausen einlegen



"Diese hohe Zahl verdeutlicht wie wichtig es ist, Verkehrsteilnehmer für die Gefahr von Müdigkeit am Steuer zu sensibilisieren", sagt Lars Wagener, Vorsitzender der ACV Geschäftsleitung.



Durch laute Musik, frische Luft oder Energy-Dinks lässt sich die Müdigkeit nicht austricksen, stattdessen müssen Autofahrer bei ersten Anzeichen von müden Augenliedern Pausen einlegen, um sich zu erholen. Häufiges Gähnen, Kälteempfinden oder Konzentrationsschwäche sind deutliche Hinweise für Müdigkeit und sagen dem Fahrer, es ist höchste Zeit, den nächsten Rastplatz anzufahren.



Social Media Kampagne gegen müde Autofahrer



Seit heute macht der ACV mit kurzen, witzigen animierten Clips auf die Relevanz von Pausen mit einem Kurzschlaf von rund 30 Minuten oder etwas Bewegung an der frischen Luft aufmerksam, die bei längeren Fahrten alle zwei Stunden eingeplant werden sollte.



In den Clips verhindern unterschiedliche Beifahrer-Typen den Sekundenschlaf des Fahrers. Die Botschaft: Es ist nicht der Job der Beifahrer, den Fahrer wach zu halten. Um nicht sich selbst oder andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden, müssen die Fahrer eigenverantwortlich Pausen einlegen und sich zwischendurch bewegen, um nicht sich selbst, die Mitfahrer und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.



Der ACV verbreitet die Clips über seine Facebook-Seite https://www.facebook.com/acv/



