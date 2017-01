Frankfurt - Der Euro hat am Freitag nach deutlichen Vortagesgewinnen wieder leicht nachgegeben. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0583 USD, nachdem sie im asiatischen Handel noch über der Marke von 1,06 USD gehandelt wurde. Gegenüber dem Schweizer Franken stieg der Euro zeitweise etwas klarer an, liegt aktuell jedoch nur leicht fester bei 1,0710 nach 1,0705 CHF am Morgen. Der US-Dollar geht derweil nach einer leichten Schwäche ...

