Joe Kaeser bekennt sich auf der CSU-Klausurtagung in Seeon zum Standort Bayern. Der Siemens-Chef warnt aber auch vor einer Welt in Unordnung: wegen der globalen Migration und auch wegen des Klimawandels.

Das Thermometer zeigt minus 14 Grad als Joe Kaeser aus seinem Dienstwagen steigt. Er hält sein Sakko in der Hand, wirft es sich über und schlüpft dann noch schnell in seinen Mantel. Am Weg zum Kloster Seeon wartet bereits Gerda Hasselfeldt, die Chefin der CSU-Landesgruppe. Gemeinsam wollen sie an diesem Freitag mit den Bundestagsabgeordneten der Partei reden. Kaeser wird ihnen erklären, wie sich die Welt im 21. Jahrhundert verändern wird.

"Über Fragen, die den Alltag betreffen", würden sie heute reden, sagt die Gastgeberin Hasselfeldt. Das klingt harmlos, doch für Kaeser sind die Veränderungen im Alltag alles andere als gemütlich. Es geht um nichts weniger als die Frage, wie sich die Digitalisierung aller Lebensbereiche auf die Menschen und die Wirtschaft auswirkt. Siemens gehört zu den führenden Unternehmen, wenn es um die Vernetzung geht und profitiert massiv von ihr. Dennoch warnt Kaeser vor einer Welt in Unordung: wegen der globalen Migration und auch wegen des Klimawandels. Ob die Erderwärmung nun menschengemacht sei oder nicht: "Wir müssen ohne fossile Brennstoffe auskommen."

Die Veränderungen würden "gravierende Auswirkungen haben", warnt der Siemenschef. Und er fordert die Politik auf, Antworten zu geben. Die Digitalisierjung erreiche inzwischen die industrielle Welt und habe massiven Einfluss auf die Wertschöpfungsketten. Wer wird in Zukunft das Geld verdienen, fragt ...

