Wirtschaftsstimmung im Euroraum steigt kräftig

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Dezember kräftig aufhellt. Die Stimmung festigte sich auf breiter Front, besonders stark im Einzelhandel, in der Industrie und unter den Verbrauchern, etwas weniger ausgeprägt bei den Dienstleistern und in der Baubranche. Der von der EU-Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 107,8 Punkte von 106,6 im Vormonat. Volkswirte hatten nur mit einem Indexanstieg auf 106,9 Zähler gerechnet.

Eurozone-Geschäftsklima steigt im Dezember spürbar

Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im Dezember im Vergleich zum Vormonat merklich aufgehellt. Wie die Europäische Kommission berichtete, stieg der entsprechende Index auf plus 0,79 Punkte von revidiert plus 0,41 (vorläufig: plus 0,42) Punkte im November. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem stabilen Wert von plus 0,42 Zählern gerechnet.

Umsätze der Einzelhändler im Euroraum sinken leicht

Die Einzelhändler in der Eurozone haben im November ein moderates Umsatzminus verbucht. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sanken die Umsätze im gemeinsamen Währungsraum um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten mit einem etwas stärkeren Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet. Im Oktober war ein revidiertes Umsatzplus von 1,4 (vorläufig: plus 1,1) Prozent verzeichnet worden.

Yuan verzeichnet höchstes Tagesplus seit 2005

Der chinesische Yuan wurde am Freitag von der People's Bank of China deutlich höher gefixt. Zugleich sprangen die Zinssätze für Yuan-Tagesgeld (Overnight) auf über 60 Prozent. Die heftigen Bewegungen spiegeln den Kampf der chinesischen Behörden gegen den Verfall der heimischen Währung. Die Notenbank hat den Tageskurs auf 6,8668 Yuan je Dollar festgelegt nach 6,9307 Yuan am Vortag. Das war ein Tagesplus von 0,9 Prozent und damit der stärkste Anstieg seit 2005.

Bitcoins höhlen Pekings Macht über Inlandskapital aus

Die Internetwährung Bitcoin ist mit voller Kraft zurück. Zuletzt, als die Bitcoins dermaßen für Furore sorgten, spekulierten die Medien bereits über einen erheblichen Machtverlust der Zentralbanken in ihrem Monopol, Geld drucken zu dürfen. Dieses Mal allerdings scheint das Digitalgeld nur einer Regierung Macht abzuluchsen: der von China.

Arbeitsgesetze dämpfen Frankreichs Hoffnung auf Brexit-Banker

Es war eine schonungslose Antwort, die der CEO der US-Großbank JP Morgan Chase, James Dimon, dem französischen Präsidenten François Hollande bei einem Treffen Ende Oktober gab. Auf dessen Frage, wie Frankreich nach dem Brexit die Finanzarbeitsplätze aus London abwerben könnte, sagte Dimon: Wenn das Land nicht seine starren Arbeitsgesetze lockere, seien die Chancen sehr gering, dass Banken mehr Mitarbeiter nach Frankreich verlagern.

Kaeser fordert Fahrplan zum Brexit

Siemens-Chef Joe Kaeser hat angesichts des angekündigten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union präzise Ansagen der Politik gefordert. "Wir brauchen einen Fahrplan, wir brauchen Meilensteine, bis wann welche Dinge in welcher Weise gemacht werden sollen", sagte Kaeser am Freitag am Rande der CSU-Landesgruppenklausurtagung in Kloster Seeon.

Wahlrechtsänderung auf der Kippe

Die angestrebte Änderungen des Wahlrechts zur Begrenzung der Abgeordnetenzahl stockt und wird möglicherweise bis zur Bundestagswahl nicht mehr umgesetzt. "Wenn ich das alleine machen könnte, wird das sicher was", sagte Bundestagspräsident Norbert Lammert am Freitag bei der CSU-Landesgruppenklausur in Kloster Seeon. "Unglücklicherweise" könne er das aber nicht und deswegen könne er keine verbindliche Antwort geben.

Kuba exportiert erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Güter in die USA

Zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren wird ein kubanisches Unternehmen Produkte an eine Firma in den USA liefern. Cuba Export und Coabana Trading unterzeichneten am Donnerstag (Ortszeit) einen Vertrag über den Verkauf von Holzkohle, wie die Staatszeitung Granma berichtete. Demnach wird Cuba Export übernächste Woche eine erste Ladung von 40 Tonnen Holzkohle auf den Weg schicken - ein weiteres Zeichen der Annäherung zwischen Kuba und den USA.

Schweiz/SNB: Währungsreserven Dez 645,3 Mrd CHF

