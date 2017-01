BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat noch keine Vorbereitungen auf mögliche verbale Attacken des designierten US-Präsidenten Donald Trump gegen deutsche Unternehmen getroffen. "Die Regierungsbildung (in den USA) ist nicht abgeschlossen und die müssen wir abwarten. Da gibt es noch keine Planungen", erklärte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Freitag.

Trump lancierte via Twitter Angriffe auf Autokonzerne wie Ford, General Motors und Toyota, weil sie ihre Modelle zu Teilen in Mexiko herstellen. Der kommende Präsident drohte mit massiven Strafzöllen, sollte die Produktion nicht zurück in die USA verlegt werden. Ford kündigte daraufhin an, ein in Mexiko geplantes Werk nun im Heimatmarkt zu bauen.

Die japanische Regierung sah sich genötigt, sich nach den Angriffen hinter Toyota zu stellen. "Japanische Autobauer leisten signifikante Beiträge bezüglich Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten. Es ist wichtig, dass ihre Bemühungen und Ergebnisse breit akzeptiert werden", sagte Industrie-und Wirtschaftsminister Hiroshige Seko der Nachrichtenagentur Kyodo zufolge.

Auch die deutschen Autokonzerne lassen einen Teil ihrer Modelle für den nordamerikanischen Markt im billigeren Mexiko fertigen, die im Anschluss ohne Zollaufschläge in den USA verkauft werden dürfen. Das Freihandelsabkommen Nafta ermöglicht das. Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, Nafta nachzuverhandeln und Industriejobs zurück in die Vereinigten Staaten zu holen.

January 06, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)

